Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяченко Сергей
Мать: Дьяченко Тамара
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Анохин Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Анохин Олег Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация