Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяченко Сергей

Мать: Дьяченко Тамара

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Анохин Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Анохин Олег Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Олег Александрович

Место жительства
Неизвестно
город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
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