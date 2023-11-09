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Дьяченко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960

Отец: Дьяченко ?

Мать: Дьяченко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Тамара

Рождение ребёнка
28.05.1978

Сын: Дьяченко Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Тамара

Рождение ребёнка
14.07.1989

Дочь: Волнова (Дьяченко) Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Тамара

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