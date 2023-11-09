Дьяченко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960
Отец: Дьяченко ?
Мать: Дьяченко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяченко Тамара
Рождение ребёнка
28.05.1978
Сын: Дьяченко Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Дьяченко Тамара
Рождение ребёнка
14.07.1989
Дочь: Волнова (Дьяченко) Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Тамара