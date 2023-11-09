Дьяченко Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1978
Сын: Дьяченко Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Дьяченко Сергей
Рождение ребёнка
14.07.1989
Дочь: Волнова Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Дьяченко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Дьяченко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяченко Сергей