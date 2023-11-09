Дьяченко Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1978

Сын: Дьяченко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Сергей

Рождение ребёнка
14.07.1989

Дочь: Волнова Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Дьяченко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Дьяченко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Сергей

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