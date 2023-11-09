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Анохин Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978

Отец: Анохин Александр Александрович

Мать: Анохина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Анохина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Анохина Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Татьяна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
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