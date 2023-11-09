Анохин Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Анохина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Анохина Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Бобров, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация