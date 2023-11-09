Анохина (Орлова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Орлова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958

Отец: Орлов Иван Васильевич

Мать: Орлова Клавдия Семёновна

Рождение ребёнка
28.05.1978

Сын: Анохин Олег Александрович

Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Елена Александровна

Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Проводник в поезде
Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация
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