Анохина (Орлова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958
Отец: Орлов Иван Васильевич
Мать: Орлова Клавдия Семёновна
Рождение ребёнка
28.05.1978
Сын: Анохин Олег Александрович
Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Елена Александровна
Отец ребёнка: Анохин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Проводник в поезде
Место жительства
Неизвестно
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область, Российская Федерация