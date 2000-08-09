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(Анохина) Анастасия Олеговна
(Анохина) Анастасия Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2000
Пол
Женский
Отец
Анохин Олег Александрович
1978 г.р.
Мать
Анохина (Дьяченко) Татьяна Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2000
Отец:
Анохин Олег Александрович
Мать:
Анохина Татьяна Сергеевна
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