Дуняев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Дуняев Василий Федорович
Мать: Дуняева ?? ?
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дуняев Петр Иванович
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна
Смерть
1845