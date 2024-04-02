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Дуняев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Дуняев Василий Федорович

Мать: Дуняева ?? ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дуняев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дуняев Петр Иванович

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дуняев Денис Иванович

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дуняев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дуняева Анастасия Алексеевна

Смерть
1845
Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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