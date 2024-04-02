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Дуняев Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дуняев Иван Васильевич

Мать: Дуняева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дуняев Корнилий Тимофеевич

Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дуняев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дуняев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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