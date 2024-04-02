Дуняев Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дуняев Корнилий Тимофеевич
Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дуняев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Дуняева Юстина Маркеловна
Смерть
Неизвестно