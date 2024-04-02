Дуняева (???) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуняева (???) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дуняев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дуняев Петр Иванович

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дуняев Денис Иванович

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дуняев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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