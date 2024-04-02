Дуняева (???) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дуняев Петр Иванович
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Дуняев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно