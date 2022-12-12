Чевский Федор Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Чевский Ипполит
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чевский Константин Федорович
Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Чевская София Федоровна
Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чевская Нина Федоровна
Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна
Работа или профессия
1915
Псаломщик-диакон Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно