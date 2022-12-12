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Чевский Федор Ипполитович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Чевский Ипполит

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Чевская Юлия Константиновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Чевский Константин Федорович

Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Чевский Иван Федорович

Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Чевская София Федоровна

Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чевская Нина Федоровна

Мать ребёнка: Чевская Юлия Константиновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик-диакон Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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