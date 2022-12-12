Чевский Ипполит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти12.06.1874 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Чевский Федор Ипполитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.
Сын: Чевский Дмитрий Ипполитович
Мать ребёнка: не указана
Из духовных.
Работа или профессия
До 07.12.1865 ст.
Диакон Вологодского Успенского Девичьего монастыря.
Работа или профессия
08.12.1865 ст.
Чадрома, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Переведён на место диакона к Николаевской Чадромской церкви Вельского уезда.
Смерть
12.06.1874 ст.