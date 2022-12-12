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Чевский Ипполит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

12.06.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Чевский Федор Ипполитович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.

Сын: Чевский Дмитрий Ипполитович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Из духовных.
Работа или профессия
До 07.12.1865 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Вологодского Успенского Девичьего монастыря.
Работа или профессия
08.12.1865 ст.
Чадрома, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Переведён на место диакона к Николаевской Чадромской церкви Вельского уезда.
Смерть
12.06.1874 ст.
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