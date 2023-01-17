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Чевский Дмитрий Ипполитович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.03.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1865 ст.

Отец: Чевский Ипполит

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Из духовных.
Образование
1879
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Уволен из 3 класса Тотемского Духовного училища.
Работа или профессия
20.02.1883 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
24.01.1886 ст.
Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Определен псаломщиком к Димитриевской Николаевской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Чевская Анна Арсеньевна

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
06.12.1892 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Чевская Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Чевская Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Чевский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Чевская Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1896
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Находился на послушании в Тотемском Спасо-Суморином монастыре.
Работа или профессия
С 12.02.1902 по 27.05.1902 ст.
Находился без места.
Работа или профессия
17.05.1902 ст.
Ивачино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Допущен до исправления должности псаломщика к Вассиановской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
29.10.1904
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Николаевской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1909
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Две недели находился на послушании в Лопотово Пельшемском монастыре.
Работа или профессия
07.02.1914 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на должность псаломщика к Кадниковскому Николаевскому Собору.
Работа или профессия
04.03.1915 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на должность псаломщика к Троицкой церкви города Тотьмы.
Смерть
Неизвестно
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