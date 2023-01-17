Чевский Дмитрий Ипполитович
Место рождения
Дата рождения13.03.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1865 ст.
Отец: Чевский Ипполит
Мать: не указана
Из духовных.
Образование
1879
Уволен из 3 класса Тотемского Духовного училища.
Работа или профессия
20.02.1883 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
24.01.1886 ст.
Определен псаломщиком к Димитриевской Николаевской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Чевская Анна Арсеньевна
Работа или профессия
06.12.1892 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Чевская Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Чевская Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Чевский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Чевская Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Чевская Анна Арсеньевна
Работа или профессия
1896
Находился на послушании в Тотемском Спасо-Суморином монастыре.
Работа или профессия
С 12.02.1902 по 27.05.1902 ст.
Находился без места.
Работа или профессия
17.05.1902 ст.
Ивачино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Допущен до исправления должности псаломщика к Вассиановской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
29.10.1904
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком к Николаевской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1909
Две недели находился на послушании в Лопотово Пельшемском монастыре.
Работа или профессия
07.02.1914 ст.
Перемещен на должность псаломщика к Кадниковскому Николаевскому Собору.
Работа или профессия
04.03.1915 ст.
Перемещен на должность псаломщика к Троицкой церкви города Тотьмы.
Смерть
Неизвестно