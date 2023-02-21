Чевская Анна Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Чевская Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Чевская Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Чевский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Чевская Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович
Смерть
Неизвестно