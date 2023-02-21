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Чевская Анна Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Чевский Дмитрий Ипполитович

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Чевская Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Чевская Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Чевский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Чевская Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Ипполитович

Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно