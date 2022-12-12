Чевская Юлия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевская Юлия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Чевский Федор Ипполитович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Чевский Константин Федорович

Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Чевский Иван Федорович

Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Чевская София Федоровна

Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чевская Нина Федоровна

Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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