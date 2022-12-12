Чевская Юлия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чевский Константин Федорович
Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Чевская София Федоровна
Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чевская Нина Федоровна
Отец ребёнка: Чевский Федор Ипполитович
Смерть
Неизвестно