Головкова (Кононова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения31.03.1920
Дата смерти?.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1920
Рождение ребёнка
26.10.1938
Дочь: Ядовина Валентина Мстиславовна
Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович
Рождение ребёнка
10.05.1945
Дочь: Оленёва Тамара Мстиславовна
Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Головков Виктор Мстиславович
Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович
Рождение ребёнка
08.08.1951
Дочь: Веричева Ольга Мстиславовна
Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2001