Головкова (Кононова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова (Кононова) Александра Павловна

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Место рождения

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.03.1920

Дата смерти

?.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1920

Отец: Кононов Павел Михайлович

Мать: Кононова Мария Александровна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1938

Дочь: Ядовина Валентина Мстиславовна

Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1945

Дочь: Оленёва Тамара Мстиславовна

Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Головков Виктор Мстиславович

Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1951

Дочь: Веричева Ольга Мстиславовна

Отец ребёнка: Головков Мстислав Илларионович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головков Мстислав Илларионович

Смерть
?.10.2001
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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