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Головков Мстислав Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1938

Дочь: Ядовина Валентина Мстиславовна

Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1945

Дочь: Оленёва Тамара Мстиславовна

Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Головков Виктор Мстиславович

Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1951

Дочь: Веричева Ольга Мстиславовна

Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкова Александра Павловна

Смерть
1958
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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