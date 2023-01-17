Головков Мстислав Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1938
Дочь: Ядовина Валентина Мстиславовна
Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1945
Дочь: Оленёва Тамара Мстиславовна
Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Головков Виктор Мстиславович
Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1951
Дочь: Веричева Ольга Мстиславовна
Мать ребёнка: Головкова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958