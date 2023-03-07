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Кононов Павел Михайлович

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Место рождения

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.06.1884

Дата смерти

02.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884

Отец: Кононов Михаил Иванов

Мать: Татьяна Кузьмина

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: не указана

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.03.1920

Дочь: Головкова Александра Павловна

Мать ребёнка: Кононова Мария Александровна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1923

Дочь: Смирнова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кононова Мария Александровна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Мария Александровна

Смерть
02.07.1937
Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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