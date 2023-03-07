Кононов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.06.1884
Дата смерти02.07.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884
Отец: Кононов Михаил Иванов
Мать: Татьяна Кузьмина
Бракосочетание
28.01.1904
Жена: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1920
Дочь: Головкова Александра Павловна
Мать ребёнка: Кононова Мария Александровна
Рождение ребёнка
26.12.1923
Дочь: Смирнова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кононова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1937
Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область