Смирнова (Кононова) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1923
Дата смерти20.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1923
Бракосочетание
29.12.1954
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Фёдорович
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинкина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Фёдорович
Смерть
20.04.2015
Вологда, город Вологда, Вологодская область