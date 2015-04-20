Смирнова (Кононова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кононова) Людмила Павловна

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Место рождения

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.12.1923

Дата смерти

20.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1923

Отец: Кононов Павел Михайлович

Мать: Кононова Мария Александровна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.12.1954

Муж: Смирнов Сергей Фёдорович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Фёдорович

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинкина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Фёдорович

Смерть
20.04.2015
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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