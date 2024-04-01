Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Марфа Ефтифьева
Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Новиков Григорий Ефтифьев
Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Саушкина Домна Ефтефьева
Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Софья Осипова?
Смерть
Около 1827
Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
7577650 сн. 883