Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Мать: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Ефтифьева

Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Новиков Матвей Ефтифьев

Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Новиков Григорий Ефтифьев

Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Саушкина Домна Ефтефьева

Мать ребёнка: Новикова Софья Осипова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Софья Осипова?

Смерть
Около 1827
Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
7577650 сн. 883
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