Саушкина (Новикова) Домна Ефтефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Новикова) Домна Ефтефьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

04.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Мать: Новикова Софья Осипова?

Бракосочетание
03.11.1821

Муж: Саушкин Петр Романов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м 24 вторым браком ж. 24 сладковского прихода деревни Усовой крестьянкой дочери.
Рождение ребёнка
15.04.1824

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
01.02.1828

Сын: Саушкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
18.10.1829

Дочь: Калинина Параскева Ii Жена Петрова

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Федор Мухин, казака Леонтия Тогусова жена Федосья
Рождение ребёнка
04.11.1835

Дочь: Мухина Матрона Петровна

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Федор Яковлевич Мухин
Рождение ребёнка
11.12.1839

Дочь: Лукия Петрова

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саушкин Лазарь Петрович

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Смерть
04.08.1864
67 лет, водянка
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