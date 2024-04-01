Новикова (Пупышева) Софья Осипова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Пупышева) Софья Осипова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Пупышев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Ефтифьева

Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Новиков Матвей Ефтифьев

Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Новиков Григорий Ефтифьев

Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Саушкина Домна Ефтефьева

Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Смерть
После 1834
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