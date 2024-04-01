Новикова (Пупышева) Софья Осипова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Пупышев ?
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Марфа Ефтифьева
Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Новиков Григорий Ефтифьев
Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Саушкина Домна Ефтефьева
Отец ребёнка: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834