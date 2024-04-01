Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Новиков Дементий
Мать: Новикова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Трусова Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
30.01.1770
Сын: Новиков Григорий Васильев
Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев
Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Анна Васильева
Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Агафья Осипова
Смерть
После 1795