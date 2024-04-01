Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Новиков Дементий

Мать: Новикова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Трусова Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Новиков Василий Крест. Д. Синициной, Афонькинской Вол Васильев

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
30.01.1770

Сын: Новиков Григорий Васильев

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Новиков Лазарь Крест. Д. Синициной, Афонькинской Вол Васильев

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Анна Васильева

Мать ребёнка: Новикова Агафья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Агафья Осипова

Смерть
После 1795
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