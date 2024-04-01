Новиков Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Дементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Новиков Сидор Дементьев

Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Новиков Дмитрий Дементьев

Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева

Смерть
По 1782

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