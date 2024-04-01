Новиков Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Новиков Дмитрий Дементьев
Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев
Мать ребёнка: Новикова Мария Яковлева
Смерть
По 1782