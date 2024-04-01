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Новикова Агафья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

04.04.1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Трусова Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Новиков Василий Крест. Д. Синициной, Афонькинской Вол Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Рождение ребёнка
30.01.1770

Сын: Новиков Григорий Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Новиков Ефтихий Крестьянин Д. Усовой Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Новиков Лазарь Крест. Д. Синициной, Афонькинской Вол Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Анна Васильева

Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев

Смерть
04.04.1786
Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
45 лет
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