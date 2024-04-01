Новикова Агафья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти04.04.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Трусова Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
30.01.1770
Сын: Новиков Григорий Васильев
Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Анна Васильева
Отец ребёнка: Новиков Василий Крест. Д. Афонькиной Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1786
Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
45 лет