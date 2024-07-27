Вальков Каллистрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Вальков Фёдор Каллистратович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Вальков Пётр Каллистратович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Вальков Иван Каллистратович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Вальков Пётр Каллистратович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Вальков Василий Каллистратович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно