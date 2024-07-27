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Вальков Каллистрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Вальков Фёдор Каллистратович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Вальков Пётр Каллистратович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Вальков Иван Каллистратович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Вальков Пётр Каллистратович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Вальков Василий Каллистратович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно

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