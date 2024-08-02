Вальков Иван Каллистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Вальков Каллистрат
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Валькова Евгения Петровна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1791
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)