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Вальков Иван Каллистратович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Вальков Каллистрат

Мать: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валькова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Вальков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Валькова Евгения Петровна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1791
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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