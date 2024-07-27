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Вальков Фёдор Каллистратович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Вальков Каллистрат

Мать: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Валькова Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Вальков Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1754
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)

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