Вальков Фёдор Каллистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1706
Отец: Вальков Каллистрат
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Валькова Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1754
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)