Вальков Пётр Каллистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1714
Отец: Вальков Каллистрат
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Валькова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Валькова Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Вальков Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1756
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)