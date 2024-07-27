Вальков Пётр Каллистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВальков Пётр Каллистратович

Вальков Пётр Каллистратович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Вальков Каллистрат

Мать: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валькова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Валькова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Валькова Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Вальков Иван Петрович

Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Вальков Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Валькова Степанида Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1756
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.