Вальков Василий Каллистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1724
Отец: Вальков Каллистрат
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Валькова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Валькова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Вальков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Вальков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Валькова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1788
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)