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Вальков Василий Каллистратович

Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Вальков Каллистрат

Мать: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валькова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Вальков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Валькова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Валькова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Вальков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Вальков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Валькова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Валькова Анна Ивановна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1788
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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