Ихсанов Сальмян Бильданович
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
1859
Отец: Ихсанов Бильдан
Мать: Ихсанова ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ихсанов Ситдик Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газиза Сальмановна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Миндар Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульфан Сальмановна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова ?
Смерть
Неизвестно
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния