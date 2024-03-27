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Ихсанов Сальмян Бильданович

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ихсанов Бильдан

Мать: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ихсанов Ситдик Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газиза Сальмановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Миндар Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфан Сальмановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова ?

Смерть
Неизвестно
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
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