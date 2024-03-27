Ихсанов Ситдик Сальманович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ихсанов Сальмян Бильданович
Мать: Ихсанова ?
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова Сагида
Смерть
Неизвестно