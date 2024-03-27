Ихсанов Ситдик Сальманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Ситдик Сальманович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ихсанов Сальмян Бильданович

Мать: Ихсанова ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова Сагида

Смерть
Неизвестно
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