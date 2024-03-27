Ихсанов Миндар Сальманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Миндар Сальманович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ихсанов Сальмян Бильданович

Мать: Ихсанова ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Файруз Миндарович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыхум Миндаровна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова ?

Смерть
Неизвестно
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