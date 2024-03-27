Ихсанов Миндар Сальманович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ихсанов Сальмян Бильданович
Мать: Ихсанова ?
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Файруз Миндарович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыхум Миндаровна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова ?
Смерть
Неизвестно