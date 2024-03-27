Ихсанова ?
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ихсанов Лукман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ихсанов Минихун Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ихсанов Нугман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ихсанов Багаман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ихсанов Сальмян Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Хаят Бильдановна
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Минижамал Бильдановна
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)