Ихсанов Бильдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Бильдан

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ихсанов ?

Мать: не указана

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ихсанов Лукман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ихсанов Минихун Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ихсанов Нугман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ихсанов Багаман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ихсанов Сальмян Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Хаят Бильдановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Минижамал Бильдановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
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