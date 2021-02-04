Мышев Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1939
Дата смерти04.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939
Рождение ребёнка
16.09.1966
Дочь: Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Мышева Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышев Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Мышева Валентина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Канаш
Средняя школа | Учился у тети Насти
Образование
Неизвестно
Новосибирск
Новосибирский энергетический институт
Смерть
04.02.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно