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Мышев Юрий Сергеевич

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

05.06.1939

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939

Отец: Мышев Сергей Герасимович

Мать: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1966

Дочь: Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Мышева Валентина Евгеньевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Мышева Валентина Евгеньевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышева Валентина Евгеньевна

Образование
Неизвестно
Канаш
Средняя школа | Учился у тети Насти
Образование
Неизвестно
Новосибирск
Новосибирский энергетический институт
Смерть
04.02.2021
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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