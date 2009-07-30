Мышева (Боровкова) Валентина Евгеньевна
Место рожденияАлтайский край, Кемеровская область Сталинский район село Старая Тараба
Дата рождения10.07.1936
Дата смерти30.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1936
Алтайский край, Кемеровская область Сталинский район село Старая Тараба
Рождение ребёнка
16.09.1966
Дочь: Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Мышев Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышев Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: Мышев Юрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышев Юрий Сергеевич
Смерть
30.07.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно