Мышева (Боровкова) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышева (Боровкова) Валентина Евгеньевна

Место рождения

Алтайский край, Кемеровская область Сталинский район село Старая Тараба

Дата рождения

10.07.1936

Дата смерти

30.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край, Кемеровская область Сталинский район село Старая Тараба
Рождение ребёнка
16.09.1966

Дочь: Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Мышев Юрий Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Мышев Юрий Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышев Юрий Сергеевич

Смерть
30.07.2009
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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