Мышев Сергей Герасимович
Место рождения
Дата рождения02.10.1902
Дата смертиОколо 03.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902
Отец: Федотов Герасим Федотович
Мать: Федотова Хапипе
Образование
По 1914
Начар-Убеевская Церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Бракосочетание
До 1923
Военная служба
?.11.1924
Воинское звание техник-интендант 1 ранга Награды Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мышева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мышева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.04.1930
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Военная служба
1937
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Мышев Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.09.1942
Дочь: Алюнова Фаина Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна
Фактически родилась 28 августа
Смерть
Около 03.03.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость