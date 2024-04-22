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Мышев Сергей Герасимович

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

02.10.1902

Дата смерти

Около 03.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902

Отец: Федотов Герасим Федотович

Мать: Федотова Хапипе

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Образование
По 1914
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Начар-Убеевская Церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
До 1923

Жена: Мышова Перасковья Григорьевна

Военная служба
?.11.1924
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Воинское звание техник-интендант 1 ранга Награды Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мышева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мышева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1930

Сын: Мышов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Мышев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Мышев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Военная служба
1937
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Мышев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1942

Дочь: Алюнова Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Перасковья Григорьевна

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Фактически родилась 28 августа
Смерть
Около 03.03.1975
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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