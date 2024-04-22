Мышев Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мышев Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.2005
Сын: Мышев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Светлана Вениаминовна
Рождение ребёнка
26.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светлана Вениаминовна
Развод
Неизвестно
Жена: Светлана Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Вениаминовна
Место жительства
Неизвестно