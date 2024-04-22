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Мышев Сергей Юрьевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мышев Юрий Сергеевич

Мать: Мышева Валентина Евгеньевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.2005

Сын: Мышев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Светлана Вениаминовна

Рождение ребёнка
26.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Вениаминовна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Жена: Светлана Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Вениаминовна

Место жительства
Неизвестно
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