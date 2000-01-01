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Шихов Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Шипицыны .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Исак Антонович

Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шихов Герасим Антонович

Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шихов Иван Антонович

Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Акилина Никитина

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
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