Шихов Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Шипицыны .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шихов Исак Антонович
Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шихов Иван Антонович
Мать ребёнка: Шихова Акилина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Акилина Никитина
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795