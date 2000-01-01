Шихов Герасим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Герасим Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шихов Антон Иванович

Мать: Шихова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Герасимовна

Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шихов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Вера Назарова

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
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