Шихов Герасим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шихов Антон Иванович
Мать: Шихова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Герасимовна
Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шихова Вера Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Вера Назарова
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795