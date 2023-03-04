Шихова Акилина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шихов Исак Антонович
Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шихов Иван Антонович
Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Антон Иванович
Смерть
1783