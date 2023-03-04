Шихова Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Акилина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Исак Антонович

Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шихов Герасим Антонович

Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шихов Иван Антонович

Отец ребёнка: Шихов Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Антон Иванович

Смерть
1783
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