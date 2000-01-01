Шихов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шихов Антон Иванович
Мать: Шихова Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Шихова Пелагия Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Пелагия Нестерова
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795