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Шихов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шихов Антон Иванович

Мать: Шихова Акилина Никитина

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Шихова Пелагия Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Пелагия Нестерова

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
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