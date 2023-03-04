Шихов Исак Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Исак Антонович

Шихов Исак Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шихов Антон Иванович

Мать: Шихова Акилина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Лукерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Елизавета Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шихова) Марья Исаковна

Мать ребёнка: Шихова Лукерия

Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.