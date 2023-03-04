Шихов Исак Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шихов Антон Иванович
Мать: Шихова Акилина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Лукерия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шихова) Марья Исаковна
Мать ребёнка: Шихова Лукерия
Смерть
После 1795