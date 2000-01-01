Шихова Вера Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Вера Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Герасимовна

Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шихов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Ефим Герасимович

Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Герасим Антонович

Смерть
После 1795
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