Шихова Вера Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Герасимовна
Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шихов Герасим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795