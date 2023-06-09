Яковлева (Орехова) Анна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Яковлева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Рождение ребёнка
Около 23.06.1930
Дочь: Яковлева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Антонина
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Смерть
Неизвестно