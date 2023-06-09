Яковлева (Орехова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Орехова) Анна

Место рождения

Хорошеевка, Холмский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Прасковья

Хорошеевка, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Яковлева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Около 23.06.1930

Дочь: Яковлева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Антонина

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Смерть
Неизвестно