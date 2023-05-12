Яковлев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Яковлева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
Около 23.06.1930
Дочь: Яковлева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Антонина
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Смерть
Неизвестно