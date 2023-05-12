Яковлев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Яковлева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Рождение ребёнка
Около 23.06.1930

Дочь: Яковлева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Антонина

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Смерть
Неизвестно
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