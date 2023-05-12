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Яковлева Мария Яковлевна
Яковлева Мария Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яковлев Яков
Мать
Яковлева (Орехова) Анна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Яковлев Яков
Мать:
Яковлева Анна
Смерть
Неизвестно
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