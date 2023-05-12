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Яковлева Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлева Анна

Смерть
Неизвестно