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Яковлев Владимир Яковлевич
Яковлев Владимир Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Яков
Мать
Яковлева (Орехова) Анна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Яковлев Яков
Мать:
Яковлева Анна
Смерть
Неизвестно
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