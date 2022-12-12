Потапова (Гаврилова) Александра Гурьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Рождение ребёнка
30.03.1907 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.
Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно