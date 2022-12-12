Потапова (Гаврилова) Александра Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Гаврилова) Александра Гурьяновна

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Место рождения

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Мать: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1907 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.

Сын: Потапов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Потапов Кузьма Родионович

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Кузьма Родионович

Смерть
Неизвестно
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