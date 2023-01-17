село Каменка, село Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Каменка

Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
465Каменка (Седяк), село.при рч. Курседяке.6040132633633Р. 72-70. М. 561-563, — Церковь православная 1. Училище. Заводов салотопенных 4. Мельниц водяных 6. Извозничество и делание телег.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Васильевская волость
268. Каменка (Седяк), село бывшее государственное, при речках Каменке и Седяке, дворов 186, жителей 940, церковь православная, 2 школы, лавка, 4 салот. з.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Васильевская волость
6Каменка, с. при реч. Седяк, на тор. дор., церковь (постр. в 1853 г.), мин. учил., 2 бак. лавки, хл.-зап. магазин, кузница642433811371212Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бижбулякский район
525397Каменкасело53°36'00"53°59'00"N-39-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
80612428101с Каменкасело
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